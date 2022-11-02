Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, готов вернуться к власти: он заявил, что его партия стоит на пороге большой победы на выборах, прошедших накануне 1 ноября, а экзит-полы показали, что его четырехпартийный блок получит незначительное парламентское большинство, как передает агентство Reuters.

Moscow-jerusalem.ru Биньямин Нетаньяху

«Мы получили огромный вотум доверия от народа Израиля, — сказал 2 ноября улыбающийся Нетаньяху ликующим сторонникам в избирательном штабе своей партии «Ликуд». — Мы стоим на пороге очень большой победы».

Его голос охрип от многодневных кампаний, которые его партия вела по всей стране. Нетаньяху пообещал сформировать «стабильное национальное правительство», когда толпа прервала его, скандируя «Биби, царь Израиля».

Нетаньяху, который находится под судом по обвинению в коррупции, был готов к возвращению к власти, по данным опросов, проведенных израильским телевидением вечером 1 ноября и предсказавших, что его блок из четырех партий получит 62 из 120 мест в Кнессете.