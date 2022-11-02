Тегеран, , 08:32 — REGNUM 1 ноября глава судебной власти Ирана в письме начальнику Высшего судебного совета Ирака Фаику Зидану призвал ускорить процесс судебного разбирательства над агентами, причастными к убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Касем Сулеймани Khamenei.ir

Ходжатолеслам Голам Хоссейн Мохсени Эджей выразил удовлетворение тремя раундами переговоров, проведенных в объединенном комитете судебных исследований по этому вопросу.

«Результаты переговоров свидетельствуют о том, что Тегеран и Багдад полны решимости бороться с терроризмом, добиваться справедливости, сохранять мир и безопасность и расширять сотрудничество, особенно в судебной сфере», — заявил Эджей.

Командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандес, исполняющий обязанности командующего иракскими подразделениями народной мобилизации (PMU), известными как Хашд аш-Шааби, были убиты в Багдаде в результате нападения США 3 января 2020 года.

«Совершённый террористический акт нарушил национальный суверенитет Ирана и Ирака и вышел за рамки международных принципов», — подчеркнул глава судебной власти.

Он также отметил: «Хотя теракт был совершен бывшим президентом США Дональдом Трампом и некоторыми должностными лицами ряда стран, должностные регалии не помешают их наказанию».