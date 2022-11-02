Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Работающая на Сахалине член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина предрекла вспышку пандемии туберкулёза в островном регионе. Её видео комментарий после посещения очередного объекта опубликовал телеграм-канал «Народный фронт. Сахалинская область».

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

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«Мы сейчас едем из областной психбольницы. Там септики. И находятся там люди не только с психическими расстройствами, но и пациенты с открытой формой туберкулёза. И оттуда всё это сливается куда? Есть подтверждённые факты, что из септиков всё перекачивается в каналы. Здесь река, которая идёт в Анивский залив. Мы что хотим получить? Мы что хотим получить пандемию на острове Сахалин? Нет, конечно. Есть люди, которые должны за это отвечать. Поэтому Народный фронт будет обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор», — сказала Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина, которая находится в рабочей поездке на Сахалине, раскритиковала чиновников за содержание благоустроенных территорий в Невельске.