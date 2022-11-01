Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина, которая находится в рабочей поездке на Сахалине, раскритиковала чиновников за содержание благоустроенных территорий в Невельске. Видео с впечатлениями от увиденного опубликовал телеграм-канал «Народный фронт. Сахалинская область».

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Калинина посетила несколько благоустроенных территорий в Южно-Сахалинске и в целом осталась довольна увиденным. Она похвалила власти столицы островного региона.

При посещении благоустроенных объектов в Невельске у эксперта возникло много вопросов. Она раскритиковала чиновников за содержание территорий и заявила, что мэр города не достоин занимать этот пост.

«Сегодня плакать хочется здесь. В Невельске главу сегодня я бы пинком выгнала с рабочего места. Только по одной причине — не достоин человек исполнительной властью себя считать, если не может и не знает своих должностных обязанностей. Вы посмотрите до какого состояния можно довести историю, где вложили более 100 млн рублей в 2017–2018 годах. Вторая набережная была сделана в 2020 году. Прошло два года всего, она разваливается. Что за отношение? Во дворы даже не зайти, пандусы краской даже не покрасили, всё проржавевшее», — сказала Светлана Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова.