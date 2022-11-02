Магдагачинский район, Амурская область, 2 ноября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Магдагачинском районе Приамурья 1 ноября попал в аварию междугородний автобус, в котором находилось 36 пассажиров. В ДТП никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Автобус в ДТП

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Водитель автобуса допустил наезд на ограждение, пояснили в госавтоинспекции. Пассажиров перевозили по маршруту Зея-Свободный-Благовещенск.

Ещё одно ДТП с автобусом произошло 2 ноября в Шимановском районе. Там автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, в аварии погиб человек. Обстоятельства происшедшего выясняют следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада отменены рейсы автобусов между городами Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск. Временно не будут ходить автобусы из Благовещенска в Свободный, Циолковский и Шимановск — там на трассе гололёд.