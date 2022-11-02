Благовещенск, 2 ноября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Амурской области возросло количество ДТП. Всего произошло 46 аварий, в которых пострадали восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

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Причиной дорожно-транспортных происшествий называют гололёд в сочетании с плохой видимостью на дорогах в тёмное время суток.

«Сложные метеорологические условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения. Особо опасными для водителей становятся дороги вне населённых пунктов», — отметили в ГИБДД.

Жителей региона просят по возможности воздержаться от поездок на автомобиле, особенно если шины — летние. Автомобилистам также советуют избегать резких манёвров, снижать скорость при движении и увеличивать дистанцию с другими транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада отменены рейсы автобусов между городами Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск. Временно не будут ходить автобусы из Благовещенска в Свободный, Циолковский и Шимановск — там на трассе гололёд.