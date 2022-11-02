Париж, 2 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Россия могла бы продавать странам ЕС нефть по сниженной цене в обмен на страхование ее транспортировки. Такой вариант предложил один из авторов французского издания Causeur.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Автор утверждает, что Россия всё равно будет продавать нефть в Европу, даже если ЕС введет потолок стоимости топлива. Он напомнил, что Евросоюз и Великобритания уже запретили своим компаниям страховать и спонсировать перевозки нефтепродуктов из России морским путем в третьи страны с 2023 года. Предполагается, что владельцы нефтеналивных судов в таких условиях прекратят свою деятельность.

В статье предлагается установить льготный режим для поставок российской нефти по цене, которая окажется ниже установленного ЕС потолка. При этом предлагается и отменить запрет на страхование морских перевозок топлива из России. Издание считает, что такая схема поможет ЕС получать российскую нефть по низким ценам, не нарушая действующих санкций. Тем не менее авторы идеи признают, что не уверены в фактической возможности реализации подобной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США не исключили, что вопрос введения потолка цен на российскую нефть будет обсуждаться на встрече глав МИД стран — членов G7.