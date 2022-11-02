Якутск, 2 ноября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Добровольческий отряд «Боотур» вернулся в Якутию не в полном составе. Во время участия в спецоперации в защиту Донбасса погибли восемь жителей республики, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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«К сожалению, сегодня вернулись не все. Восемь якутян остались на полях сражений, защищая будущее нашей страны, будущее нас с вами. Память о них навсегда будет жива в наших сердцах. Мы не оставим их семьи и родных одних, окружим их заботой и вниманием», — написал глава республики.

Он также подчеркнул, что поддержку будут оказывать и семьям тех, кто вернулся домой живым, и назвал бойцов из Якутии примером мужества, чести и отваги.

Как сообщало ИА REGNUM, участники спецоперации заверили, что чувствовали поддержку якутян, и это придавало им сил.