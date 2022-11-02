Якутск, 2 ноября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Военнослужащие из отряда «Боотур» вернулись домой после выполнения всех поставленных перед ними боевых задач, сообщил в своём телеграм-канале 2 ноября глава Якутии Айсен Николаев.

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Он встретил военнослужащих и выслушал их. Участники спецоперации заверили, что чувствовали поддержку якутян и это придавало им сил. Айсен Николаев подчеркнул, что вернувшимся военнослужащим продолжат оказывать помощь.

«Все наши бойцы — пример мужества, чести и отваги. Якутия, вся Россия гордится вами!» — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов и сенаторов от Якутии намерены привлечь к оказанию помощи бойцам, участвующим в спецоперации в защиту Донбасса и мобилизованным из республики. Глава региона поручил усилить поддержку военнослужащих.