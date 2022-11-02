Москва, 2 ноября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Россия не видит смысла во введении запрета на въезд для граждан недружественных стран Запада, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, подобные ограничения в первую очередь наносят вред обычным гражданам, которые лишаются возможности встретиться с родственниками, проживающими за рубежом, или же отправиться учиться в другие страны. Иванов добавил, что попытки Прибалтики запретить въезд всем гражданам России являются частью политической линии Запада, согласно которой поездки в ЕС являются привилегией лишь для «хороших русских».

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября гражданам России запретили въезд на территорию Чехии. При этом въезд запрещен как туристам, так и другим российским гражданам, которые направлялись в страну для участия в спортивных или научных мероприятиях. Ранее подобные меры против России ввели страны Прибалтики.