Москва, 2 ноября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Количество тревожных вызовов в день празднования Хеллоуина, 31 октября, возрастает как минимум в два раза в сравнении с обычными днями. Об этом 2 ноября рассказали сотрудники одного из охранных агентств в беседе с РИА Новости.

Хэллоуин

Как уточнили сотрудники охранного агентства, в текущем году количество тревожных вызовов возросло в два раза в сравнении с обычными днями — и это на 16% больше, чем при праздновании в 2021 году. Сотрудникам быстрого реагирования довелось задержать двух «ведьм», «смерть с косой», группу «оборотней», героев многочисленных комиксов и «черепашек-ниндзя» в полном составе.

Основная часть всех нарушений зафиксирована в частном бизнесе — 75% от общего числа случаев, при этом 95% из них происходит в барах, ресторанах, кафе и других местах, традиционных для празднования Хеллоуина. По типам нарушений основными лидерами являются разного рода конфликты — 38% от общей массы вызовов, затем 22% приходится на нарушения общественного порядка, и 19% правонарушений — это кражи.

Среди причин конфликтов были отмечены проигрыши в конкурсе костюмов, выяснения отношений между недавно расставшимися парами, неудачные шутки некоторых гостей праздника.