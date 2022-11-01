Флорида, США, 2 ноября, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Оговорку о том, что высокая инфляция в США вызвана конфликтом в Ираке, сделал американский лидер Джозеф Байден 1 ноября в ходе своего выступления в штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сначала Байден заявил, что инфляция стала общемировой проблемой из-за войны в Ираке и влияния действий России. Затем американский лидер спохватился и уточнил, что имел в виду конфликт на территории б. УССР.

«Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын», — пояснил Байден, ещё больше запутав ситуацию.

Дело в том, что на самом деле старший сын президента США Бо скончался в 2015 году от онкологического заболевания, через шесть лет после своего возвращения из Ирака.

Стоит отметить, что 79-летний глава Белого дома постоянно попадает в неловкие ситуации из-за того, что может перепутать или забыть какие-то факты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден удивил общественность, неожиданно причислив к США ещё четыре штата.