Анкара, 2 ноября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций ожидает, что движение судов по гуманитарному морскому коридору в рамках реализации «зерновой сделки» будет возобновлено 3 ноября, написал в своем микроблоге координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Амир Абдулла.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

По его словам, вывоз продовольствия из портов на территории бывш. УССР следует продолжать. Вместе с тем Абдулла отметил, что на 2 ноября движение морских судов, задействованных в сделке, не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вопрос о возвращении российской стороны к «зерновой сделке» может быть рассмотрен только лишь после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе, а также после получения от киевского режима реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора для военных нужд.

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