Прага, 2 ноября, 2022, 00:06 — ИА Регнум. 1 ноября в Пльзени (Чехия) на стадионе «Дусан Арена» «Виктория» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Барселона»

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Раду Гингуляк и Мирча Григориу. Резервный арбитр — Овидиу Хацеган.

Стартовые составы команд:

«Виктория»: Йиндржих Станек, Лукаш Гейда, Людек Перница, Вацлав Емелька, Либор Голик, Вацлав Пиларж, Лукаш Калвах, Эрик Йирка, Адам Влканова, Маду Н’Диайе, Томаш Хоры.

«Барселона»: Иньяки Пенья, Эктор Бельрин, Жерар Пике, Маркос Алонсо, Хорди Альба, Франк Кессье, Пабло Торре, Гави, Ансумане Фати, Рафинья, Ферран Торрес.

В текущем сезоне 20-летний испанский нападающий Ансумане Фати принял участие в 12 турах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 420 минут.