Приштина, Сербия, 1 ноября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Силы безопасности (армия) Косово 1 ноября провела учения на лесистой местности «Волчье логово», в которых приняли участие кадеты-первокурсники, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

facebook @mehaj.armend Совместные учения Армии Косово и KFOR

По словам министра обороны Косовр Арменда Мехая, участники учений «продемонстрировали лидерские качества и навыки группового взаимодействия».

Напомним, ранее армия Сербия была приведена в состояние повышенной боеготовности на фоне прекращения срока упрощенной перерегистрации автомобилей с номерами, зарегистрированными сербскими властями в Косово.