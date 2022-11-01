Рим, , 21:23 — REGNUM В Италии не произойдет возврата к системе, при которой граждане выходят на пенсию не ранее 67 лет, заявил 1 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

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Ведомство оперативно подготовит предложения о новом варианте пенсионной реформы, который вступит в силу с 2023 года, добавил он.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).