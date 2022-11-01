Бразилиа, , 21:25 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен оспаривать свое поражение на выборах и планирует в ближайшее время прервать затянувшееся молчание, сообщает Reuters со ссылкой на министра связи Фабио Фариа.

Жаир Болсонару Janine Moraes / Câmara dos Deputados

Ранее некоторые сторонники Болсонару призвали к военному вмешательству для недопущения к власти избранного левого президента Луиса Инасиа Лула да Силвы. Дальнобойщики, которые являются сторонниками Болсонару, перекрыли дороги в 24 регионах страны в знак несогласия с результатами второго тура выборов.

Отмечается, что предполагаемое выступление президента может разрядить напряженную обстановку в стране и помочь распустить протесты, которые начали приводить к экономическим сбоям.

Напомним, что Болсонару не давал никаких публичных комментариев и не разговаривал с Лулой да Силвой после своего поражения в президентской гонке.

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