Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Министерства финансов США заявило, что в ¾ случаев хакерских атак с программами-вымогателями, зафиксированных ведомством во втором полугодии 2021 года, злоумышленники использовали программное обеспечение, созданное российскими хакерами, сообщает 1 ноября Reuters.

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Согласно обнародованным данным, в 2021 году американский регулятор получил 1489 заявлений, связанных с программами-вымогателями, причем общая сумма вымогательств достигла почти $1,2 млрд, что на 188% больше, чем годом ранее.

Также в докладе отмечается, что из 793 инцидентов во второй половине 2021 года 75% якобы «были связаны с Россией, ее посредниками или лицами, действующими от ее имени».

Напомним, ранее на неделе администрация президента США Джо Байдена пригласила официальных лиц из 37 стран и 13 глобальных компаний на встречу в Вашингтоне, посвященную борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями, включая незаконное использование криптовалют.

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