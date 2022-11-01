Бразилиа, , 20:59 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару в ближайшие часы сделает заявление относительно результатов второго тура выборов главы государства, в котором он проиграл Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом пишет издание R7.

Жаир Болсонару Camara.leg.br

«Президент Жаир Болсонару подтвердил репортеру Record TV Тиаго Ноласко, что во вторник он сделает заявление по результатам второго тура президентских выборов», — отмечает издание.

Также приводится цитата самого Болсонару, который заявил журналисту о том, что «мы сейчас согласуем время» выступления перед электоратом, и «этим вопросом занимаются».

Болсонару выступит перед народом впервые после оглашения результатов выборов президента Бразилии.