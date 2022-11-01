София, 1 ноября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Шестой блок болгарской атомной электростанции «Козлодуй», остановленный из-за возникновения аварийной ситуации, возобновит свою работу к 5 ноября. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БНР.

Kznpp.org АЭС «Козлодуй»

По словам Христова, посетившего аварийный объект со специальной проверкой, на сегодняшний день на энергоблоке ведутся восстановительные работы, которые полностью устранят неполадки.

«Полномасштабный запуск мощностей является вопросом нескольких дней», — сообщил он.

Напомним, 29 октября в результате выброса водорода на одной из конструкций АЭС была полностью прекращена работа VI энергоблока станции. Угрозы для экологии региона нет.