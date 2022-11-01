Таллин, 1 ноября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Критика со стороны эстонского бомонда в адрес известной певицы Анне Вески, которая на концертных афишах указала, что она — народная артистка Эстонской ССР, является примером удивительного лицемерия. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальных сетях.

A. Sdobnikov Дом правительства ЭССР

«Удивительное лицемерие. Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба», — написал он, отметив, что другая звезда советской поп-сцены из Эстонии Тынис Мяги старается не вспоминать, как он пел об Олимпиаде 1980 года в Москве.

Публицист добавил: «Анне Вески ведет себя честно. В отличие от многих эстонских политиков, которые сегодня выступают как ярые антикоммунисты, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое».

Он перечислил ведущих эстонских политиков, которые раньше были членами КПСС: Андрус Ансип, Сийм Каллас, Март Хельме и другие.

«Эстонское общество тоже старается не вспоминать, как Ансип в 1988 году разгонял с собаками студенческий митинг, а Март Лаар возглавлял комсомольскую организацию в Тартуском университете. Все делают вид, что этого периода в истории Эстонии просто не было», — пишет Чаплыгин.

Он категоричен в своем суждении: «Между тем это остается фактом: после провозглашения независимости Эстонию возглавили бывшие коммунисты и комсомольцы, сумевшие быстро приспособиться к новой реальности. А бывшие диссиденты и борцы за свободу Эстонии вроде Тийта Мадиссона оказались не у дел».

«Сегодня они — главные борцы за независимость и делают это столь же истово, как раньше служили советской власти. Времена изменились, они — нет», — так завершил свой комментарий эстонский публицист.