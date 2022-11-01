Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи 1 ноября похвалил Кубань за богатый урожай зерновых культур.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я вас хочу поздравить с этим результатом — всех, кто работает на селе вообще, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах — он задаёт темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово», - сказал глава российского государства.

ИА REGNUM сообщало, что труженики села на Кубани собрали более 15 млн тонн зерна. Урожай пшеницы в этом году рекордный — около 11 млн тонн. Нет равных Краснодарскому краю и по урожайности — 67,4 центнера с гектара.

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