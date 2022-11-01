Таллин, 1 ноября, 2022, 20:40 — ИА Регнум.

Флаг Эстонии

Государственная канцелярия Эстонии забронировала театр «Угала» для отдыха руководителей высшего звена, там прошли торжественный ужин и развлекательная программа. Кроме того, были оплачены расходы на проживание в гостинице и транспорт.

Об этом сообщило эстонское издание Eesti Раevaleht, отметив, что только на вечер в театре учреждение потратило более чем 60 000 евро средств Госканцелярии. Сколько было потрачено на гостиницу и транспорт, не сообщается.

В мероприятии, которое прошло в Вильянди 13–14 октября 2022 года, участвовали 60 топ-менеджеров госучреждения, хотя его бюджет был рассчитан на 96 человек, отметили в издании.

Согласно постановлению правительства Эстонии, к высшему руководству относятся канцлеры и вице-канцлеры министерств, директора Государственной канцелярии, генеральные директора департаментов и инспекций, гендиректор Центра тревоги, государственный архивариус, глава Сил обороны и генеральный прокурор.