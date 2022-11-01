Рим, 1 ноября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Тарифы на газ в Италии по итогам октября 2022 года вырастут на 5%, заявил 1 ноября глава энергетической компанииNomisma energia Давиде Табарелли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ранее эксперты предполагали, что новое повышение может составить до 70%. Если бы правительство не оказывало поддержку, а тарифы формировались бы по прежним правилам, цены могли увеличиться и втрое, отметил Табарелли.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.