Подгорица, 1 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Окончательный текст закона о происхождении имущества готов, заявил министр юстиции Черногории Марко Ковач, отметив, что он ожидает, что закон будет принят и вступит в силу до конца года.

Черногория

Ковач сказал в эфире телевидения Vijesti, что 1 ноября получено положительное заключение от комитета по законодательству.

«Окончательный текст закона готов, и я думаю, что очень скоро мы получим заключение министерства финансов», — сказал Ковач.

По словам Ковача, эксперты ЕК оценили закон, он лучше, чем предыдущий, и возражений нет.