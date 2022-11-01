Саратов, , 19:18 — REGNUM В Саратове начата полномасштабная подготовка к новогодним праздникам, но никаких новых закупок проводить не будут. Кроме того, в областном центре решили отказаться от запуска праздничного салюта, заявила 1 ноября исполняющая обязанности мэра Лада Мокроусова.

Новогодний Саратов Saratovmer.ru

К предстоящим праздникам в городе украсят главную площадь, пешеходные зоны, парки и скверы. Необходимые иллюминация и малые архитектурные формы, а также ель были закуплены еще в прошлые годы. Элементы декора приведут в нормативное состояние.

«Все мероприятия, запланированные для детей — новогодние елки, забавы на свежем воздухе, мастер-классы и экскурсии состоятся в полном объеме», — пояснила Мокроусова.

По ее мнению, в Новый год салют не является главным мероприятием, главное — тепло родных и друзей, которые будут рядом. Сэкономленные средства планируют направить на нужды города, заверила и. о. мэра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области отменят новогодние концерты и салюты. При этом детей праздника не лишат. Также проведут отдельную елку для семей мобилизованных.

Читайте также: В Пензенской области не откажутся от детских новогодних праздников