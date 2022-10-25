Пенза, 25 октября 2022, 11:32 — REGNUM Не планируют отменять организацию детских новогодних праздников в Пензенской области. Об этом 25 октября заявил губернатор Олег Мельниченко.
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По мнению главы региона, традиционные новогодние ёлки для детей с участием родителей отменять не стоит. Дети должны полноценно встретить Новый год. Это также относится к детским спектаклям и утренникам в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования.
Трудовым коллективам от праздничных мероприятий рекомендовано отказаться.
Напомним, по данным ВЦИОМ, поддерживают отмену праздничных новогодних мероприятий 74% жителей России. Их них 47% объясняют свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь Вооружённым силам РФ.
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