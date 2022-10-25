Пенза, , 11:32 — REGNUM Не планируют отменять организацию детских новогодних праздников в Пензенской области. Об этом 25 октября заявил губернатор Олег Мельниченко.

Подарки для детей Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». Реж. Валентин Караваев. 1969. СССР

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По мнению главы региона, традиционные новогодние ёлки для детей с участием родителей отменять не стоит. Дети должны полноценно встретить Новый год. Это также относится к детским спектаклям и утренникам в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко «Даже в самые сложные периоды нашей истории, например, в 1941 году, когда немцы были только отброшены от Москвы, никто для детей новогодние праздники не отменял — была и Кремлёвская ёлка. Поэтому я считаю, что весь комплекс праздничных мероприятий для детей и подрастающего поколения мы однозначно будем проводить».

Трудовым коллективам от праздничных мероприятий рекомендовано отказаться.

Напомним, по данным ВЦИОМ, поддерживают отмену праздничных новогодних мероприятий 74% жителей России. Их них 47% объясняют свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь Вооружённым силам РФ.

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