Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко лично контролирует ход расследования драки между восьмиклассниками в Новолуговской школе №57. Об этом говорится в телеграм-канале детского омбудсмена.

Подросток (сс) Wokandapix

«Направлены запросы в администрацию школы и соответствующие ведомства с целью оперативного разбирательства всех обстоятельств, причин сложившейся ситуации и принятия мер в отношении виновников, — говорится в сообщении. — Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко находится на связи с родителями пострадавшего подростка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирском селе Новолуговое конфликт между двумя подростками во дворе школы перерос в жестокое избиение одного из них. Пострадавший подросток сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. Ему предстоит сложная операция на лице. Произошедшим сейчас занимаются следователи.

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