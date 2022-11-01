Москва, 1 ноября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию с приостановкой участия российской стороны в «Черноморской инициативе». Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Минобороны России.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов [на территории б. УССР] в рамках «черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече послом Турции в Москве Мехметом Самсаром заявил, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Чёрном море в военных целях.