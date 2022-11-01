Бухарест, , 16:36 — REGNUM Румыния должна оказать Кишиневу «политическую помощь» для скорейшей интеграции Молдавии в структуры Евросоюза и НАТО. Об этом 1 ноября заявила президент Молдавии Майя Санду в ходе визита в Бухарест, передает телевизионный канал Digi24.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая с трибуны парламента Румынии, Санду подчеркнула, что у Бухареста и Кишинева «есть общее желание — видеть Европу сильной и неделимой». «Граждане моей страны хотят быть частью европейской семьи, и Румыния может дать нам такие гарантии», — отметила она.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о намерении Бухареста предоставить Молдавии дополнительные финансовые средства для обеспечения «экономической независимости Кишинева от влияния России».