Грайворонский район, Белгородская область, 1 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ 1 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар после обстрела

В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Зафиксированы повреждения нескольких ангаров, а также легкового автомобиля.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», — уточнил глава региона.

На месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Власти проводят подомовой обход территории.