* запрещённая в России организация

Магас, , 16:08 — REGNUM В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении четверых жителей Ингушетии — членов террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Установлено, что в 2020–2021 годах Арби Батаев, Ирисхан Мерешков, Адам Кодзоев и Тимур Кодзоев были активными участниками данной организации и вели свою противозаконную деятельность на территории не только Ингушетии, но и Белгородской области.

Так, братья Кодзоевы перевозили группу террористов с места их тайного проживания в Малгобекский район Ингушетии и в город Валуйки Белгородской области, откуда боевики должны были переправиться за границу. Батаева уличили в том, что он нашел жилище для скрытного проживания членов НВФ. Мерешков переправил других членов «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Белгородской области в Ингушетию для ведения ими террористической деятельности и набора местных жителей в данную террористическую организацию.

Все четверо фигурантов дела также обвиняются в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Уголовное дело будет рассматриваться в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.