Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Визит грузинской делегации в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) был успешным. Об этом, как передаёт телеканал «Имеди», сообщил журналистам министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

«Довольно!» Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

«Мы очень успешно завершили первый раунд переговоров в сентябре, который предполагает подписание соглашения о всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами. Как подтвердили наши коллеги, в начале следующего года, после окончания второго раунда, можно будет подписать такое соглашение между странами, которое включает вопросы свободной торговли между ними», — сказал Давиташвили.

Он отметил, что для Грузии это очень важно, так как соглашение будет способствовать инвестициям грузинскую экономику предпринимателей из ОАЭ.

Напомним, Грузия имеет договора о свободной торговле с 45 государствами, в том числе с Россией.

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