Москва, 1 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Пакет поправок, связанных с начислением пенсий в России, подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По его словам, инициативы будут предложены ко второму чтению законопроектов, которые были внесены в палату парламента в рамках бюджетного процесса.

В частности, депутаты предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, «разморозить» накопительные пенсии и законодательно закрепить назначение повышенных пенсий селянам вне зависимости от места их нынешнего проживания.

«Справедливый ежегодный перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. При перерасчете страховой пенсии по старости максимальное значение пенсионного коэффициента должно составлять 10 баллов вместо нынешних 3 баллов», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

Также парламентарии предлагают защитить пенсионные права граждан.

«В связи с предстоящим в 2023 году повышением предельной величины базы для исчисления страховых взносов до 1,9 млн рублей многие граждане с меньшим доходом лишатся права на больший пенсионный балл. Наша поправка устраняет эту несправедливость», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента Минфина РФ Курбан Курбанов заявил, что в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено.