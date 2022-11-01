Москва, 1 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Россия и Иран подпишут в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил 1 ноября премьер-министр РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«[Договорились] о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», — заявил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов.

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