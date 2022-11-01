Париж, , 15:31 — REGNUM Состоялся новый «продуктивный» обмен мнениями между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Le Parisien.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Gov.ua

Франция пообещала киевскому режиму помощь в «восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры» и «укреплении обороноспособности страны».

«Спасибо, мой друг, за вашу непоколебимую поддержку», — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь в размере 100 млн евро получат страны, принимающие беженцев с территории бывшей УССР.

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