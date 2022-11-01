Москва, , 15:25 — REGNUM Власти Германии опасаются, что к итак уже двухзначной инфляции в 12% могут добавиться серьёзные проблемы с отказом в случае непокрытия гражданами текущих затрат на газ считать себя платежеспособными вплоть до объявления себя банкротами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«Отказ или задержка по оплате за газ могут сказаться на многих факторах благосостояния экономики.

Ведь трудности граждан лягут на плечи государства в виде социальных расходов, роста безработных, а в случае повальных задержек по оплате — на баланс финансов в банках и на предприятиях.

Гораздо меньше потерь у государства будет, если оно выделит 91 млрд евро на субсидии потребителям газа. В противном случае — балласт недовольных с потерей рейтинга правительства, безработные и митингующие.

Такая мера фиксации цены на газ успокоит рядовых потребителей. Предприятия же смогут приобрести топливо с поддержкой от государства и сохранением в производстве до 90% рабочих мест.

Самое простое решение в данной ситуации – это запуск газопровода «Северный поток – 2», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ для поддержки потребителей планируют выделить 91 млрд евро субсидий на 2023 год.

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