Белгород, 1 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Призывники из Белгородской области будут служить в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом журналистам 1 ноября сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области Александр Смирнов.

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В регионе начали работу призывные комиссии. В военкоматах ждут порядка шести тысяч молодых людей, ряды Вооружённых Сил РФ пополнят около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки осеннего призыва перенесли на месяц, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных частичной мобилизацией военкоматах.