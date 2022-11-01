Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Министерство культуры, спорта и молодёжи Грузии объявило конкурс на программу развития циркового искусства. Об этом 1 ноября объявила глава ведомства Тея Цулукиани.

Тея Цулукиани Estonian Presidency

«Сегодня мы объявляем конкурс по цирковому искусству и по другим жанрам. А в политике у нас цирк с их (оппозиции) стороны, потому что играют судьбой государства и страны, а это не весело», — сказала Цулукиани.

Глава минкульта сообщила, что бюджет конкурса составляет 80 тыс. лари (около 1,8 млн рублей). В нём могут участвовать самодеятельные цирковые труппы, шапито, а также физические лица, которые имеют опыт в педагогической или творческой деятельности в любом жанре циркового искусства.

Заявки будут принимать с 1 по 10 ноября.