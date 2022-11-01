Москва, 1 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Самолёт Су-24 воздушных сил киевского террористического режима сбит в Днепропетровской области. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, Евгеновка, Красный Лиман (ДНР), Воеводовка (ЛНР), Энергодар Запорожской области.