Корабль ВМС Южной Кореи прибыл в Японию для участия в смотре флота
Токио, 1 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Южнокорейское судно прибыло в японский порт Йокосука для участия в международном смотре военно морского флота Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Республика Корея
Судно тылового обеспечения «Соян» покинуло порт Чинхэ 29 октября и прибыло в японский порт 1 ноября.
Известно, что южнокорейские военные примут участие в смотре флота, а также присоединятся к многонациональным учениям, которые продлятся до 7 ноября.
Сообщается, что представители ВМС Южной Кореи отказались принимать участие в других мероприятиях в связи с национальным трауром, объявленным в стране после гибели свыше 150 человек в давке в Сеуле.