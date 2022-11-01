Токио, 1 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Южнокорейское судно прибыло в японский порт Йокосука для участия в международном смотре военно морского флота Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Судно тылового обеспечения «Соян» покинуло порт Чинхэ 29 октября и прибыло в японский порт 1 ноября.

Известно, что южнокорейские военные примут участие в смотре флота, а также присоединятся к многонациональным учениям, которые продлятся до 7 ноября.

Сообщается, что представители ВМС Южной Кореи отказались принимать участие в других мероприятиях в связи с национальным трауром, объявленным в стране после гибели свыше 150 человек в давке в Сеуле.