Зренянин, , 15:58 — REGNUM Новое правительство Сербии будет проводить ту политику, которую определяет президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич. Такое мнение высказал в интервью сербским СМИ политический аналитик Джордже Вукадинович.

Правительство Сербии Matija sa VMO

В этом смысле политика правительства не зависит от его состава и от того, состоят ли в нём такие фигуры как «прозападный» экс-министр энергетики Зорана Михайлович или «пророссийский» экс-министр внутренних дел Александр Вулин, рассказал Вукадинович в эфире телеканала KTV.

По словам Вукадиновича, президент Сербии ведет «немного размытую прозападную политику», опираясь на «плохие составляющие западной политики, такие, как геополитическая составляющая». При этом Вучич игнорирует хорошие составляющие, такие, как правовое государство, свобода СМИ, плюрализм.

Напомним, что парламент Сербии утвердил состав нового правительства на заседании 26 октября. Зорана Михайлович и Александр Вулин не оказались в кабинете министров.