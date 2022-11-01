Москва, 1 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В октябре цена нефти сорта Brent прекратила падение и выросла за месяц на 6,7%, вновь возвратившись на отметки выше $90 за баррель. Месяц был завершён мощным ростом цены этой марки до $94,83 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global: Наталья Мильчакова.

(сс) Patrick-br Добыча нефти компанией Petrobras

«Ситуацию обостряет новая вспышка коронавируса в Китае, которая уже привела к ограничениям для бизнеса в ряде крупных промышленных городов.

В связи с возможным падением спроса и разбалансированием рынка ОПЕК+ был вынужден на октябрьской встрече министров стран-участниц альянса принять решение о сокращении квот на добычу нефти с 1 ноября на 2 млн баррелей в сутки. Это стало дополнительным катализатором роста цен на нефть.

С 1 ноября новые квоты ОПЕК+ вступили в силу, при этом ОПЕК+ отказался с ноября от проведения ежемесячных встреч министров энергетики участвующих в соглашении стран, теперь эти встречи будут проводиться через каждые два месяца, а сама сделка ОПЕК+ продлена до конца 2023 года.

Эти решения ОПЕК+ стали «бычьими» факторами для роста цен на нефть в октябре, а также, скорее всего, сокращение квот на добычу проявится в ноябрьской ценовой динамике.

Ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы в середине ноября, могут оказать краткосрочное влияние на динамику нефтяных цен. В основном для рынка представляет интерес оценка МЭА и ОПЕК динамики мирового спроса и предложения нефти.

С декабря США и другие страны «большой семёрки» договорились ввести «потолок» цен на российскую нефть, что однозначно влияет на рост цен, так как подобные ограничения только сократят мировое предложение нефти.

Теперь США предлагают уже повысить максимальную цену «потолка» с $50 до $60 за баррель и даже выше, так как желающих присоединиться к этой инициативе Соединённых Штатов, пока не находится. Однако обсуждения конкретных механизмов работы будущего «потолка» могут повлиять на рост цены нефти.

С другой стороны, если США передумают, и введение «потолка цен» будет отменено или отложено надолго, для нефтяного рынка это событие может стать «медвежьим» фактором.

Цена на нефть Brent в ноябре может колебаться в рамках $85-98 за баррель», — считает эксперт.

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