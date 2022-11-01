Москва, 1 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На вопрос, ревакцинировался ли президент России Владимир Путин от COVID-19, не смог ответить пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, по-прежнему не могу», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что все необходимые меры предосторожности в отношении президента принимаются, и посоветовал тем, кто переживает за безопасность главы государства, не волноваться.