Стокгольм, 1 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Уходящая в отставку лидер Центристов Анни Лёф была одной из целей подозреваемого в терроризме Теодора Энгстрёма во время политической недели в Швеции в Висбю этим летом. На допросах в полиции, которые являются частью предварительного следствия, она сказала, что потрясена и этот инцидент сильно повлиял на нее, пишет газета Expressen.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Всего через несколько дней после убийства психиатра Инг-Мари Визельгрен политик получила информацию от Службы безопасности Швеции о том, что и она тоже была мишенью.

Адвокат политика Сильвия Ингольфсдоттир Окермарк говорит, что инцидент стал казаться более реальным для Лёф после того, как лидер Центристов ознакомилась с частями протокола предварительного следствия и обвинительного заключения.

«Он [Теодор Энгстрём] как видно из обвинительного акта, был на месте, имел много оружия и имел намерения — что, конечно, шокирует», — сказала Окермарк прессе.