Москва, 1 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Ираном по с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

«По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном) прибавил 36,4% и составил $3,3 млрд», — заявил он в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Новак выразил уверенность, что товарооборот в ближайшее время достигнет $4 млрд, так он растет «рекордными темпами».