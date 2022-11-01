Москва, 1 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Магомед Мустафаев расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом 1 ноября сообщили в команде спортсмена.

(сс) Andreas Arcabic UFC

«Магомед Мустафаев больше не является бойцом UFC», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Мустафаев с 2015 года выступал в UFC. За последние два года его бои отменялись пять раз. Всего на счету 34-летнего бойца 17 поединков, в которых он одержал 14 побед и потерпел три поражения.