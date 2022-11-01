Магас, 1 ноября 2022, 13:34 — REGNUM В Ингушетии на 2023 год запланировано начало возведения Республиканской многопрофильной больницы в городе Назрани. На финансирование объекта здравоохранения на 450 коек и 250 посещений в смену планируется направить 9,9 млрд рублей, сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства региона.
По проекту здание больницы будет семиэтажным, общая площадь учреждения здравоохранения составит 54 тыс. кв. м. Для строительства уже выделен земельный участок площадью более 99 тыс. кв. м неподалеку от городского автовокзала.
Многопрофильная больница будет включать лечебный блок на 450 коек, в том числе отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, терапии.
Кроме того, в центре будет создан сосудистый центр на 36 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 18 коек и интенсивной терапии на 18 коек, операционный блок на девять операционных, диагностический блок с отделениями лучевой, ультразвуковой и эндоскопической диагностики.
Также в больнице будут работать поликлиника на 250 посещений и станция скорой помощи на 20 тыс. вызовов в год. Оборудована будет и вертолетная площадка.
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