Токио, 1 ноября 2022, 13:03 — REGNUM Нацеленность Японии на разрешение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией не изменилась, заявил 1 ноября глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.
По его словам, конфликт на территории б. УССР поставил отношения Японии и России «в очень тяжелую ситуацию».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, несмотря на кризис на территории б. УССР и ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на заключение мира с Россией, заявил премьер-министр Фумио Кисидо.