Токио, 1 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Нацеленность Японии на разрешение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией не изменилась, заявил 1 ноября глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, конфликт на территории б. УССР поставил отношения Японии и России «в очень тяжелую ситуацию».

«Однако позиция Японии состоит в намерении разрешить территориальный спор с Россией и заключить мирный договор, не изменялась», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несмотря на кризис на территории б. УССР и ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на заключение мира с Россией, заявил премьер-министр Фумио Кисидо.